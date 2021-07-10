32 حالة غياب فى أول امتحانات الثانوية العامة بدمياط

سجلت لجان امتحانات القسم العلمي بالثانوية العامة بمحافظة دمياط، 32 حالة غياب في امتحانات اللغة العربية، اليوم، وذلك من إجمالي عدد طلبة القسم العلمي البالغ 6 آلاف و858 طالبا وطالبة.

وأكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، داخل لجان سير الامتحانات وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات فضلا عن تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت كل المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية في اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.

وأشاد وكيل الوزارة بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وكذا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان، فضلًا عن تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية في حالة حدوث أي طوارئ، هذا وقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة الامتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء والتأكيد على انتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية والتعامل الفوري في حالة الطوارئ أثناء فترة عقد الامتحانات.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت، أمس، أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.