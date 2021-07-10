تباين آراء طلاب الثانوية حول امتحان اللغة العربية بالإسكندرية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة غرب الإسكندرية، تباين آراء الطلاب المؤيدين امتحان اللغة العربية في حالة من الحزن والبكاء، حيث أكد عدد كبير صعوبة الأسئلة طولها وعدم كفاية الوقت للإجابة عليها، والبعض الآخر أكد أن الامتحان في متناول الطالب المتوسط.

وقال محمود احمد، إن الامتحان كان يحتاج لوقت اطول وكافي للإجابة على الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات طويلة وغير مباشرة ولكن معظم الطلاب قاموا بحل الأسئلة التي كانت في المتناول.

وقالت منى علي، أن الامتحان كان في المتناول وأن الأسئلة كانت إلى حد ما طويلة ولكن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط، ويوجد أسئلة بسيطة ويسهل حلها في وقت قصير، مشيرة إلى أن الوقت لم يكفي لحل الأسئلة الطويلة التى تحتاج إلي شرح كافي.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 46481 طالبا منهم 20382 للشعبة الأدبية و26099 للشعبة العلمية، يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم لالاسكندرية، أن مديرية تعليم الإسكندرية قامت بتجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات، لافتا إلى انه تم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان، كما تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة لاداء الامتحانات، وتم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان.

وأشار إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا حتى الان، كما وصلت المخصصات الطبية والصحية التي خصصتها الوزارة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين حفاظا على الصحة العامة وتم توزيعها على مخازن الإدارات لتوزيعها على مقار اللجان الامتحانية بكل إدارة.

كما تم تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية وتم التنبيه مشددا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم اللجان يوميا ومراعات المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن، وتوفير بوابات التعقيم وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوزيع المخصصات الطبية والصحية على الطلاب.