السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

تفاصيل مقترح «الإصلاح والتنمية» لتعديل لائحة مجلس النواب

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

كشف محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل المشروع المقترح من حزبه لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث  تقدم النائب الدكتور أيمن أبو العلا القيادي بالحزب بمقترح تضمن  تعديل 8 مواد  أولها تعديل المادة 28 من اللائحة الحالية بحيث يتم السماح بتشكيل الهيئة البرلمانية لأي حزب يكون له عدد 5 نواب بالمجلس، بدلًا من 10 نواب، وهو ما يسمح للأحزاب بمشاركة أكثر فاعلية، وليمكن تمثيل الأحزاب باللجنة العامة .

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن حزبه تضمن تعديل المادة الخاصة بتشكيل لجنة القيم بحيث تتشكل برئاسة أحد الوكيلين، ورؤساء اللجان التشريعية والأوقاف، وحقوق الإنسان، والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان، ونائبين من المعارضة، وآخر مستقل على أن يكون نصف أعضاء لجنة القيم من غير حزب الأغلبية .

 واستطرد عصام، أن مقترح حزبه تضمن كذلك حذف الفقرة الأولى من المادة 428 والخاصة بالإعفاء الضريبي، وإخضاع مكافآت النواب وبدلاتهم للضريبة،وتعديل المادة 52 من اللائحة بتوسيع اختصاصات رئيس اللجنة لمنحه الحق في استدعاء الوزراء وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بـ48 ساعة بعد إخطار رئيس المجلس، وكذلك تعديل المادة 63 والخاصة بإتاحة محاضر اللجان لأي عضو متى طلب ذلك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب غدًا الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك  لمناقشة تقارير اللجان: منها تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصــادرة بالقــانون ر قم1 لســنة 2016 ،بنــاءًا علــى أربعــة قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من  النواب" محمد عطية الفيومي، وأكثر من خمسين نائبًا ، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا والنائب عاطف المغاوري ، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

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