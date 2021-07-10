طلاب علمي: امتحان اللغة العربية صعب وطويل ومن خارج المقرر (صور)

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة في المنيا من صعوبة امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه صعب وطويل وتضمن بعض الأسئلة من خارج المنهج وشهد محيط اللجان حالات بكاء بين الطلاب، خاصة البنات اللاتي أكدن صعوبة الامتحان وطول الأسئلة التي كانت تحتاج وقتا إضافيًا.

طلاب علمي

وأكد الطالب يوسف محمد بيومي بلجنة مدرسة الثانوية الجديدة بنين أنه فوجئ بصعوبة الامتحان وطول الأسئلة التي جاءت من خارج المقرر وكانت تحتاج لوقت أطول لمحاولة الإجابة عليها، لافتًا إلى أن معظم زملائه خرجوا من اللجان وهم متوترين وبعضهم بكي من عدم القدرة علي الإجابة علي الأسئلة، مشيرًا إلى أن بداية القصيدة يقصد الامتحانات لا تبشر بالخير.

وقال الطالب أشرف كمال إن لجنته الكائنة بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة اشتكي معظم زملائه فيها من صعوبة وطول اسئلة الامتحان.

طلاب علمي

أكد محمود درويش، طالب بمدرسة المنيا الثانوية، إن امتحان اللغة العربية اليوم كان في مستوى الطالب الفوق متوسط لوجود نقاط جوهرية مهمة وخادعة، خاصة في نقاط النحو، وهو السؤال الأصعب في امتحان اليوم.

وقال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة عمليات بالإدارة لم تتلق، حتى الآن، أي شكاوى من امتحان مادة اللغة العربية لشعبة العلمي.

طلاب علمي

استقبلت لجان مركز العدوة بالمنيا الـ6 نحو 1718 طالبًا وطالبة، ووصل جميع رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل الي اللجان قبل وقت كاف، للتأكد من توافر المطهرات وأجهزة كشف الحرارة والكاشفة لأجهزة المحمول، والبوابات الالكترونية، كما تم التأكد علي النظافة العامة، وعمل السرادقات أمام اللجان.

طلاب علمي

كانت مديريات التربية والتعليم بالمنيا قامت قبل وصول الطلاب اللجان بتطهير وتعقيم اللجان والمقرات من الداخل والخارج، وتم التشديد علي ارتداء الكمامات للطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية، وتذليل العقبات لمساعدة الطلاب علي لتركيز وحسن أداء الامتحانات.