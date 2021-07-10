السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الأرمينية تنفى قيام قواتها بقصف مواقع للجيش الأذربيجانى

القوات الأرمنية
القوات الأرمنية

نفت وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم السبت، صحة بيان صدر عن باكو يفيد بقيام القوات الأرمنية بقصف مواقع تابعة للجيش الأذربيجاني على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية: "إن إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية عن قيام وحدات للقوات المسلحة الأرمنية بإطلاق النار على مواقع للجيش الأذربيجاني يوم 9 يوليو في شريط من الحدود متاخم لمقاطعة طاووش، لا أساس له من الصحة".

وأوضح البيان أن "الجانب الأرمني لم يطلق النار، وقد أشرنا سابقا إلى أن قواتنا لا تفعل سوى أن تتصدى للعدو إذا استدعت الضرورة".

وتتبادل باكو ويريفان بيانات حول وقوع حوادث متفرقة على الحدود بين الدولتين منذ توتر الوضع هناك في 12 مايو الماضي، عندما أعلن الجانب الأرمني عن توغل مجموعة من العسكريين الأذربيجانيين داخل أراضي البلاد، في أثناء محاولتهم لإجراء "أعمال محددة متعلقة بتدقيق الخط الحدودي".

وفي السادس من يوليو الجاري، أعلن سكرتير مجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان، أن جنديين من القوات الأرمنية جرحا نتيجة حادث على الحدود مع أذربيجان، وقال: "هذا استفزاز نظمته أذربيجان وأدى إلى حقيقة أن لدينا جريحين".

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن إصابة أحد عسكرييها بإطلاق نار في قره باغ، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وفصل القوات بوساطة روسية في المنطقة، وقالت الوزارة الأذربيجانية، في بيان لها، إن مواقع الجيش الأذربيجاني تعرضت لإطلاق نار من قبل "الفصائل المسلحة الأرمنية غير الشرعية" بالقرب من قرية علي أغالي في منطقة أغدام.

وأواخر مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن احتجاز 6 عسكريين أرمن لدى محاولتهم عبور الحدود، فيما قالت نظيرتها الأرمنية أن ستة من عسكرييها أسروا أثناء قيامهم بأعمال هندسية داخل أراضي وحدة من القوات المسلحة الأرمنية تقع في مقاطعة كيغاركونيك على حدود أذربيجان.

وزارة الدفاع الأرمينية مواقع للجيش الأذربيجاني قصف نفي مقاطعة طاووش

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

حكم نهائى ينتصر للمرأة ويسمح لها بإجازة رعاية طفلها حتى 6 سنوات

وزير التعليم: بدء تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة بعد 3 أيام

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل أروع من أى عام مضى

رسوبه وإحالة لجنته للتحقيق.. القصة الكاملة للطالب «مسرب عربى الثانوية» بالغربية

الأرصاد: غدًا طقس حار والرطوبة ترفع الحرارة 4 درجات

مصادر بـ«التعليم» تنفي صور مراقبة امتحانات الثانوية بالكاميرات: هدفها بث الرعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات