الدفاع الأرمينية تنفى قيام قواتها بقصف مواقع للجيش الأذربيجانى

نفت وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم السبت، صحة بيان صدر عن باكو يفيد بقيام القوات الأرمنية بقصف مواقع تابعة للجيش الأذربيجاني على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية: "إن إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية عن قيام وحدات للقوات المسلحة الأرمنية بإطلاق النار على مواقع للجيش الأذربيجاني يوم 9 يوليو في شريط من الحدود متاخم لمقاطعة طاووش، لا أساس له من الصحة".

وأوضح البيان أن "الجانب الأرمني لم يطلق النار، وقد أشرنا سابقا إلى أن قواتنا لا تفعل سوى أن تتصدى للعدو إذا استدعت الضرورة".

وتتبادل باكو ويريفان بيانات حول وقوع حوادث متفرقة على الحدود بين الدولتين منذ توتر الوضع هناك في 12 مايو الماضي، عندما أعلن الجانب الأرمني عن توغل مجموعة من العسكريين الأذربيجانيين داخل أراضي البلاد، في أثناء محاولتهم لإجراء "أعمال محددة متعلقة بتدقيق الخط الحدودي".

وفي السادس من يوليو الجاري، أعلن سكرتير مجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان، أن جنديين من القوات الأرمنية جرحا نتيجة حادث على الحدود مع أذربيجان، وقال: "هذا استفزاز نظمته أذربيجان وأدى إلى حقيقة أن لدينا جريحين".

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن إصابة أحد عسكرييها بإطلاق نار في قره باغ، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وفصل القوات بوساطة روسية في المنطقة، وقالت الوزارة الأذربيجانية، في بيان لها، إن مواقع الجيش الأذربيجاني تعرضت لإطلاق نار من قبل "الفصائل المسلحة الأرمنية غير الشرعية" بالقرب من قرية علي أغالي في منطقة أغدام.

وأواخر مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن احتجاز 6 عسكريين أرمن لدى محاولتهم عبور الحدود، فيما قالت نظيرتها الأرمنية أن ستة من عسكرييها أسروا أثناء قيامهم بأعمال هندسية داخل أراضي وحدة من القوات المسلحة الأرمنية تقع في مقاطعة كيغاركونيك على حدود أذربيجان.