تونس وليبيا تؤكدان: إجراء غلق الحدود بين الجانبين سيكون لفترة قصيرة

أكد كل من رئيسى الحكومة التونسية والليبية، هشام مشيشي وعبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، أن قرار غلق الحدود بين البلدين وقائي وظرفي، وسيتم رفعه في أقرب الآجال.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المشيشي اليوم، عقب اتصال هاتفي بين الطرفين، حيث أكدا أن غلق الحدود البرية والجوية هو إجراء وقائي وصحي وجاء لحماية الأرواح من الجانبين في ظل انتشار فيروس كورونا في تونس وارتفاع عدد المصابين، مضيفا أنه سيتم رفعه في القريب العاجل.

وأشار البيان إلى أن الاتصال كان فرصة للتأكيد على متانة العلاقة، والتي يُؤمل تطويرها إلى شراكة استراتيجية "لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الأخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل".

وقررت حكومة الوحدة الوطنية، أمس الأول الخميس، إغلاق المنافذ الجوية والبرية مع تونس لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والنسخة المتحورة "دلتا"، وحديث الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية عن انهيار المنظومة الصحية في البلاد، حسبما أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة.

وأثار غلق السلطات اللليبية الحدود مع تونس ردود فعل متباينة، خاصة حالة من التوتر في معبر راس أجدير من طرف مواطنين ليبيين علقوا في تونس، وفق الصحف المحلية الليبية.

من جهتها، شددت السلطات التونسية القيود على التنقل وتدابير الحجر الصحي الشامل في العاصمة والولايات المجاورة لها، والمقررة على امتداد عطلة نهاية الأسبوع اليوم السبت وغدًا الأحد.

وقارب معدل الإصابات على مدى الأسبوع الأخير على المستوى الوطني التونسي، سبعة آلاف إصابة يوميًا فيما بلغ معدل الوفيات 114.

إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 186 مليونًا و175 ألفًا و84 حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 186 مليونًا و175 ألفًا و84 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و21 ألفًا و330 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونًا و840 ألفًا و183 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و996 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والتي بلغت 30 مليونًا و795 ألفًا و716 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 407 آلاف و145 حالة.