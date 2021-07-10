طالبات الثانوية العامة بمطروح: الامتحان صعب واتظلمنا (فيديو)

شهدت مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، غضب وبكاء بين عدد من الطالبات عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية حيث أجرت "الدستور" بث مباشر عن آراء الطالبات في مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة.

وأوضحت رضوى أحمد قائلة: "امتحان اللغة العربية طويل والنحو كان سهل والبلاغة والأدب من خارج المنهج والوقت غير كافي".

وتابعت يمني عبدالرحمن طالبة الثانوية العامة أن وقت امتحان مادة اللغة العربية غير كافي والنصوص صعب جدا

وأضافت ندا وبسملة “ كنا محتاجين ندرب والوقت غير كافٍ ومفيش مشاكل.. اتظلمنا بمعني أصح”.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادًا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

طالبات الثانوية العامة بمطروح

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، و لصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدًا توزيعها للجان طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارًا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.