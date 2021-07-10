السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تباين آراء طلاب الثانوية العامة في قنا حول امتحان العربي

الطلاب أثناء دخول
الطلاب أثناء دخول لجان الامتحانات

أدى طلاب الثانوية العامة بمدن ومراكز محافظة قنا، اليوم السبت، امتحان اللغة العربية لطلاب القسم العلمي، وذلك بمختلف لجان الامتحانات بالمدينة، وذلك في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.


وعقب انتهاء الامتحان، تباينت آراء الطلبة حول الامتحان، حيث ظهرت علامات الفرحة والسرور على وجه البعض، فيما ظهر الحزن على وجه آخرون.


وقالت آلاء عبد الشافي، أحد طلاب الثانوية العامة بمركز نجع حمادي، إن الامتحان كان صعب للغاية، لافتًة إلى أن وقت تأدية الامتحان لم يكف لحل جميع الأسئلة التي وصفتها بـ"الصعبة".
 

في المقابل، أكد الطالب أحمد علي، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وقد تمكن من حل جميع الأسئلة بكل سهولة ويسر.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

وتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، بدأ في المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من اليوم 10 يوليو الجاري، وحتى 2 أغسطس المقبل.

محافظة قنا امتحان اللغة العربية لطلاب القسم العلمي الامتحانات التعليم طلاب الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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