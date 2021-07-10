بسبب امتحان العربى.. نقل طالبة بـ«الأورمان الثانوية» للمستشفى

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي لحالة من الإغماء عقب خروجها من امتحان اللغة العربية، بمدرسة الأورمان الثانوية بالجيزة، بسبب صعوبة الامتحان على حد وصف زملائها، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى بوابات المدرسة لعلاج الفتاة ونقلها إلى أقرب مستشفى.

وعقب خروج الطالبات سيطرت حالة الفرحة على البعض، ودخل البعض الآخر في حالة بكاء شديد بسبب عدم تمكنهن من وضع الأجوبة المناسبة، موجهين شكواهن للمسئولين بأن الوقت لم يكن كافياً لحل جميع الأسئلة.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات، والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية، قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

من ناحية أخرى، وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول لمراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا لتوزيعها على اللجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

اسعاف امام اللجان

اسعاف امام اللجان

اسعاف امام اللجان



