طالبات مدرسة ثانوية بشبين القناطر يستغيثن بوزير التعليم: لم نحصل على وقت بديل

استغاث أكرم ضرغام، والد طالبة بالثانوية العامة بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قائلاً عبر صفحته بفيس بوك:«إلى محافظ القليوبية ووزير التربية والتعليم نحيط معاليكم بأنه تم توزيع ورق امتحان اللغة العربية فى مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات في العاشرة وعشرون دقيقة وفي بعض اللجان في نفس المدرسة تم توزيع الأوراق في الساعة العاشرة وخمسة وثلاثون دقيقة ولم يتم إضافة هذا الوقت للطلبة نرجو من معاليكم الإحاطة بالعلم واتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن»، فيما كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم أنه سيتم بحث الشكوى والتحقيق فيها.

وأكدت وزارة التعليم اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتم التأكد من جودة البنية التحتية، تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة عن امتحانات للثانوية العامة: تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع، مع ضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، و يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وتبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.