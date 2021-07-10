خفض سرعة قطارات السكة الحديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قالت مصادر بهيئة السكة الحديد، إنه تم خفض سرعة القطارات إلى 60 كم في الساعة، في المناطق التي يوجد بها أعمال بالخطوط، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خفض سرعة القطارات يأتي صمن حرص هيئة السكة الحديد على توفير أعلى مستوى من الأمان لجمهور الركاب، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة مع السرعة العادية للقطارات يتسبب في حدوث مشاكل فنية داخل القطارات، لذا فخفض السرعة يساعد فى أمان القطارات أثناء مسيرها.

وأشارت إلى أن خفض السرعة لن يؤثر بشكل سلبي على مواعيد وصول القطارات، ولكن سيكون هناك تأخيرات طفيفة.

وفتحت هيئة السكة الحديد اليوم السبت، باب حجز تذاكر قطارات يوم 24 يوليو، رابع أيام عيد الأضحى، ضمن إجراءاتها بتوفير إمكانية حجز تذاكر العيد قبل موعدها بـ14 يوما، للتسهيل على المواطنين وتفادي وجود تكدس داخل المحطات خلال فترة العيد.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طرح تذاكر العيد قبل السفر بـ14 يوما يأتي ضمن حرص الهيئة على ضمان عدم وجود سوق سوداء فى بيع تذاكر العيد، من خلال فرض رقابة شديدة على صرافي التذاكر.

وأشارت إلى أنه عقب انتهاء تذاكر عيد الأضحى سيتم الدفع بمزيد من المقاعد في عدد من القطارات، لبسد احتياجات المواطنين من القطارات خلال فترة العيد.

وفي سياق متصل، قالت مصادر خاصة فى هيئة السكك الحديدية، إنه نظرا لزيادة الضغط على مرفق السكة الحديد من المسافرين قبل فترة عيد الأضحى المبارك، قرر رئيس هيئة السكك الحديدية الدفع بـ 10 قطارات بشكل يومي بداية من قبل العيد بيومين.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إنه سيتم الدفع بـ 10 قطارات يوميا، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين، خاصة أن الإقبال على المرفق يزداد قبل فترة عيد الأضحى.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع نقل ما يقرب من 7 ملايين راكب خلال فترة عيد الأضحى، خاصة أن مرفق السكة الحديد من أكثر المرافق التي يزداد عليها التشغيل اليومي كونه المرفق الأكثر أمانا وسرعة بين كل المواصلات الأخرى.

وكانت السكك الحديدية أعلنت أنه اعتباراً من يوم 13 يوليو حتى 31 يوليو 2021 سيتم الدفع بعدد 170 قطارا إضافيا بإجمالى 131736 مقعدا، بالإضافة إلى القطارات المجدولة التى تعمل بصفة يومية، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك واستيعاب الإقبال الكبير من قبل جمهور الركاب.

شاركت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات vip، وذلك على خطوط الوجه القبلي، وذلك اليوم الجمعة الموافق ٩ يوليو، حيث شاركت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات ليسهل على المواطنين حجز تذاكر القطارات قبل السفر.

مواعيد قطارات خطوط الوجه القبلي



قطار رقم 1902 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.



قطار رقم 934 الإسكندرية- الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.



قطار رقم 978 القاهرة- أسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.



قطار رقم 980 القاهرة- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.



قطار رقم 2010 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.



قطار رقم 982 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.



قطار رقم 986 القاهرة- الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.



قطا رقم 186 بورسعيد- سوهاج مختلط "مكيف- مميز" موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرًا.