طالبة ثانوية عامة في أسوان: القراءة طويلة جدًا وغلطنا فيها (فيديو)

قالت رؤى رمضان، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أسوان الثانوية بنات، إن الامتحان في مستوى متوسط، ولكن كل سؤال يحتاج إلى قدر عالي من التركيز، حيث أن هناك جزئيات كبيرة في القراءة وطويلة جدًا.

وأضافت لـ'' الدستور''كان لابد من إضافة وقت لهم حتى يتمكنوا من الإجابة على كافة الأسئلة التي جاءت لهم خلال الامتحان، حيث أن هناك بعض الطالبات اخطئوا أثناء الامتحان ولجأوا لإعادة التخطيط على الإجابات مرة أخرى وتسليم الورق قائلة '' محدش عارف''، مشيرة إلى على الرغم أن متاح لهم النظر إلى الكتاب الدراسي، ولكنه لا يحتوي على جميع الأسئلة التي وردت لهم.

يذكر أن شهدت مدرسة أسوان الثانوية بنات وسط مدينة أسوان، مساء اليوم السبت، حالة من الحزن والبكاء لطالبات الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية، في أحضان أمهاتهن وزميلاتهن، بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية، حيث أن انهار العديد منهن أثر صعوبة العديد من الجزئيات.

وعبرت العديد من الطالبات بمدرسة أسوان الثانوية بنات، عن الصعوبة البالغة التي واجهونها خلال تأديتهن لامتحان اللغة العربية، حيث أن وصل عدد أسئلة الامتحان 60 سؤال، ووقت الإجابة على هذه الأسئلة كان قليل جدًا، نظرًا لأن هناك بعض الجزئيات المتشابهة التي يصعب عليهم التفرقة بينهم.

وسط حالة مليئة من القلق والتوتر، شهدت مدرسة أسوان الثانوية بنات، مساء اليوم السبت، على انتظار أولياء الأمور لبناتهم بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية في يومهم الأول، حيث أنهم حرصوا على الاختباء من اشعة الشمس الحارة أسفل الأشجار المتواجدة بالقرب من المدرسة.

وشهدت مدرسة أسوان الثانوية بنات تكثيف أمنى مشدد لتأمين الطالبات خلال تأديتهن امتحانات الثانوية العامة، وتوفير مناخ هادئ في البيئة المحيطة، والسيطرة الأمنية على حركة المرور في الشوارع.

كما وفر مرفق إسعاف أسوان، سيارة للإسعاف أمام مدرسة أسوان الثانوية بنات وسط مدينة أسوان، للتدخل في حالة الطوارئ والأزمات، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

طالبة ثانوية عامة في أسوان

طالبة ثانوية عامة في أسوان