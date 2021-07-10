«سكة السلامة».. مبادرة جديدة للتوعية بأضرار المخدرات في محطات المترو

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة جديدة تحت عنوان «سكة السلامة» بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لرفع الوعى المواطنين بمخاطر وتعاطى وإدمان المواد المخدر على خطوط مترو الإنفاق الثلاثة.

وصرحت نيفين القباج بأن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 27 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن حتى الآن.

ووجهت بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.