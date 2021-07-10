النيابة تقرر حبس عصابة سرقة السيارات بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفاده تلقيه بلاغا أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة الوراق بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بحيازة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة، وبمواجهته اعترف بقيامه بشراء السيارة من شخصين، مقيمان بالجيزة "لهما معلومات جنائية" مقابل مبلغ مالى وعلمه بأنها متحصلات واقعه سرقة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.