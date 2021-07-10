«وداعًا للأخطاء».. تفاصيل بداية تصحيح امتحانات الثانوية بطريقة إلكترونية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا يوجد تصحيح عينة عشوائية هذا العام فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة، وذلك بسبب أن منظومة التصحيح سوف تكون إلكترونية بالكامل، وأشار المصدر أنه تم تجهيز غرف على أعلى مستوى لإتمام عملية التصحيح إلكترونيًا، ولن يدخلها غير الأفراد الموجودين والمعنيين بالتصحيح قائًلا المصدر:« الغرف مؤمنة بالكامل ومحدش يقدر يدخلها غير العاملين فيها»، وأشار المصدر خلال تصريحاته أن التصحيح إلكترونيًا دون تدخل بشري.

من جانبه يقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فى تصريحات له عبر جروبات الواتس آب:«الكمبيوتر هو الذي سيتولى تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ، والاشخاص الموجودين في غرف التصحيح الالكتروني جميعهم معهم تصاريح أمنية للقيام بوظائف خارج إطار التصحيح تماما ، حيث يقوموا فقط بإدخال الأوراق على “الاسكانر" أو الماسح الضوئي ، ليتولى الكمبيوتر عملية التصحيح بالكامل».

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في حالة عدم قدرة الماسح الضوئي او السكانر على تمييز أي إجابات في البابل شيت بسبب أي مشكلة في الورقة ، ففي هذه الحالة يتم عرض البابل شيت على 3 أشخاص غير بعض لمساعدة الكمبيوتر في تمييز الإجابة التي كتبها الطالب ، ثم يتم اعادة ورقة البابل شيت لـ الاسكانر مرة أخرى ليتولى الكمبيوتر تصحيحها وتقدير الدرجات وجمعها منعا لأي أخطاء بشرية.

واختتم الوزير تصريحاته قائًلا:« مش عايزين حد يقلق من حاجة».

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم علي اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة : تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

وضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، و يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

و تبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

و بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.