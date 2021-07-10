السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية (إنفوجراف)

أمن المنافذ
أمن المنافذ

أعلنت وزارة الداخلية من خلال انفوجراف توضيحي لجهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية  خلال 24 ساعة ونشر من خلال الإنفوجراف نتائج ايجابية حققها أمن المنافذ خلال 24 ساعة.

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (4) قضايا تهريب أبرزها: (بضائع أجنبية الصنع).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1378) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (167) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (6) قضايا.


عقوبة تهريب البضائع

يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

وزارة الداخلية مخالفة مرورية متنوعة مخالفة مرورية وسائل النقل تنفيذ الأحكام قضايا تهريب قطاع أمن المنافذ الحبس والغرامة

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وائل لطفي

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