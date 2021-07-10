السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تنشر جهود مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

الداخلية
الداخلية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 168 قطعة سلاح نارى، بحوزة 132 متهما).. وذلك على النحو التالى:
رشاش.
بندقية رصاص.
(15) بندقية آلية.
(23) بندقية خرطوش.
(119) فرد محلى.
(9) طبنجات.
(533) طلقة مختلفة الأعيرة.
(20) خزينة متنوعة.
(184) قطعة سلاح أبيض.
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81593) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى :
(333) حكم جناية .
(24763) حكم حبس جزئى.
(4807) حكم حبس مستأنف.
(40614) حكم غرامة.
(11076) مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (3) تشكيلات عصابية، ضموا عدد (10) متهمين، ارتكبوا عدد (32) حادث متنوع.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (210) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (229) متهم ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (16٫200 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (6٫175 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 5٫905 كيلو جرام).
كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1,715 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (1,268 كيلو جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت (403 جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (53 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (63 جرام).
عدد (2247) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (39) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (325) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة ( 8 دراجات نارية) .
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22352) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم. 

حكم قضائى خرطوش سلاح نارى دراجة نارية الأسلحة النارية مخدر الهيروين قطعة سلاح ورشة لتصنيع الأسلحة تشكيلات عصابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

حكم نهائى ينتصر للمرأة ويسمح لها بإجازة رعاية طفلها حتى 6 سنوات

وزير التعليم: بدء تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة بعد 3 أيام

بموافقة الرئيس السيسى.. «الضوينى» و«الفقى» ينضمان لهيئة كبار العلماء بالأزهر

«السكة الحديد» تفتح باب حجز تذاكر رابع أيام عيد الأضحى

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل أروع من أى عام مضى

الأرصاد: غدًا طقس حار والرطوبة ترفع الحرارة 4 درجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات