«التعليم» تُطمئن طلاب الشعبة الأدبية قبل امتحاناتهم غدًا

أرسلت الدكتورة هناء قاسم مستشارة مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة طمأنينة لطلاب الشعبة الأدبية المقرر عقد امتحان مادة اللغة العربية لهم غدًا الأحد.

وقالت الدكتورة هناء فى رسالتها للطلاب عبر الدستور: «اطمئنوا الامتحان بكرة هيكون حلو زى النهاردة».

وكانت قد أكدت هناء قاسم من خلال تصريحات لها أن امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية اليوم كان متوسط المستوى ومن المنهج.

وحرص الدكتور طارق شوقي على تفقد لجان الامتحانات، ووجه للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات، كما طالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

كما اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص توزيع الكمامات على الطلاب والتباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

وكان قد وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب واولياء الطلاب بشأن الغش بامتحانات الثانوية العامة وتعرض الطلاب المجتهدين للظلم، قائلا: (مفيش طالب اتظلم).

وأضاف الوزير في رسالته: "اطمئنوا نحن خططنا جيدا وعندما يكون هناك أكثر من ٣١ الف فصل امتحاني بهم مئات الالاف من الطلاب ويحدث غش من طالب "واحد" فهذا لا يعني وجود مشكلة خصوصا ان تصميم الامتحان مع الوقت المتاح مع النماذج المختلفة لا يسمح للغشاش بالحصول حتى على درجة نجاح مهما فعل ولذلك الطالب المجتهد الامين لا يخشى شيئا.

وأشار الوزير في تصريحات له من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إلى انه يتم التحقيق مع كل اللجنة وكل اعضائها والطالب وسوف يتلقون اقسى عقوبات قانون الغش الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم أعلنت ضبط الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية اليوم، من احد لجان محافظة الغربية.

وتبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

وبالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.