السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل (صور)

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة السفلية من كورنيش النيل بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير الجزء العلوي من المنطقة بطول 5 كم، وذلك بحضور المهندس ناصر فراج  مدير عام الطرق والنقل والمسئولين القائمين على أعمال تنفيذ المشروع.

وناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي والمدى الزمني المقرر للانتهاء من المشروع الذي يتم تنفيذه بطول 1500 متر في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية حيث تتم حاليًا أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام "لاند سكيب" وتشطيب بوابات الصعود والنزول وتجهيزها برامبات للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة، وجارٍ العمل في أعمال المرافق من مد شبكة للصرف والمياه والكهرباء، بجانب أعمال التسوية والتمهيد وعمل ممرات داخل اللاند سكيب وصبها بالخرسانة، وأعمال النافورة أمام المحلات التي بدأ تركيب الواجهات لها.

فيما يجرى العمل في أماكن انتظار السيارات "باركينج" وتشطيب أعمال الحمامات، وتركيب الإطار الحديدي للممر على النيل وغيرها من الأعمال الفنية والإنشائية.

يذكر أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش يتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من تطوير الجزء العلوي بمنطقة طريق الكورنيش وشمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة إنارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل علوي وسفلي وتحويله لمنطقة ومتنفس حضاري يقدم خدمات متكاملة لأهالي المحافظة.

وفى سياق منفصل تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي)  16 ألفًا و772 طالبًا وطالبة  في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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بني سويف محافظة كورنيش النيل ذوى الاحتياجات الخاصة الدكتور محمد هاني غنيم انتظار السيارات الطرق والنقل

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وائل لطفي

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