الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود الإدارة العامة للمرور لتحقيق انضباط السيارات (إنفوجراف)

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5249) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(2014) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(178) مخالفة السير بدون تراخيص.
(36) مخالفة موقف عشوائى.
(12) مخالفات لشروط التراخيص.

 

وفي سياق منفصل واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3479 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1334 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و109 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و23  مخالفة موقف عشوائى، و32  مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مزايا الملصق الإلكتروني

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلث، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فث إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم"  تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.

قررت وزارة الداخلية إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصه لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها.

وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص.

وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

دراجة نارية الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية حركة المرور الحركة المرورية المخالفات المرورية مخالفة مرورية متنوعة إدارة العامة للمرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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