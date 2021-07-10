تجديد حبس «نائب الجن» وعصابته على ذمة قضية الآثار الكبرى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، اليوم السبت، حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميًا باسم "نائب الجن" و16 متهمًا آخرين، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

- قائمة الآثار المضبوطة بحوزة علاء حسانين نائب الجن والعفاريت وعصابته

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت: 1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، 1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

وعُثر أيضًا على إبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، 1 غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل إوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجا لأوان مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أوان صغيرة من المرمر.

وأوضحت التحقيقات أنه وجد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، 3 موازين من البازلت، 3 مكاحل من المرمر، 1 تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، 1 مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب.

وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب وهي: (كمية من الأحبال، وكابل كهرباء، و4 مولدات كهرباء، و5 شنيور دقاق، و4 حفرات بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر وعمق كبير، و15 كوريك، 12 فأسا، 3 أزمات حديدية بمقبض خشب، 9 مطارق، 3 مطارق كبيرة، 11 مسمارًا حديديًا، و15 أجنة حديدية، و8 مطارق).