فريق سباقات جامعة عين شمس الثالث عالميًا والأول عربيًا وإفريقيًا بمسابقة فورميولا

حصل فريق سباقات جامعة عين شمس في مسابقة " فورميلا ستيوندنت"، المقامة بحلبة سباق سلفرستون بإنجلترا، على المركز الثالث عالميًا والأول عربيًا وإفريقيًا من بين مختلف دول العالم.

تأتي مشاركة فريق سباقات الجامعة تحت رعاية أ. د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ. د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ. د عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، أ. د مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف أ. د محمد عبدالعزيز رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة.

حيث قام الفريق بتقديم خطة تسويق كاملة لبرنامج ونظام لتحويل السيارات لتكون ذاتية القيادة، وتنقسم المسابقة هذا العام المقامة في حلبة سلفرستون العالمية سباقات الفورميلا 1 إلى قسمين الأول فئة السيارات ذات السائق بنوعيها ذات محرك احتراق داخلى وذات المحرك الكهربى ويشترك بهذه الفئة 100 فريق على مستوى العالم والقسم الثانى، وهو السيارات ذاتية القيادة ولصعوبة هذه الفئة يشترك بها 12 فريقًا على مستوى العالم فقط. وتستمر المنافسات في المسابقة في حلبة سباقات سلفرستون.

واستطاعت سيارة الفريق التي تم تصميمها وتصنيعها بكلية الهندسة من تخطي ستة اختبارات لنزولها حلبة السباق.

من ناحية أخرى حقق المركز الثالث في مسابقة الطريق الي 2050 – ماراثون شل البيئي:

حصل الفريق على المركز الثالث في مسابقة الطريق إلى 2050 – ماراثون شل البيئي على مستوى قارتي أوروبا وإفريقيا كأفضل رؤية لمستقبل السيارات والنقل في سنة 2050 بالتعاون مع معمل Autotronics Research Lab بكلية الهندسة والمركز الأول عربيًا وإفريقيًا.

وتم عقد ماراثون شل البيئي عن بُعد لمواجهة ظروف جائحة كورونا، وتم تقسيم الدول إلى ثلاث مناطق وهي منطقة الأمريكتين ومنطقة آسيا والشرق الأوسط ومنطقة أوروبا وإفريقيا.

ويعتمد ماراثون شل البيئي على تصميم سيارات اقتصادية في استهلاك الطاقة من صور مختلفة للطاقة ويشارك فريق جامعة عين شمس في السباق منذ عام 2013 في منطقة آسيا والشرق الأوسط ومنذ عام 2020 تم ضم الفريق للتنافس على مستوى منطقة أوروبا وإفريقيا وذلك لتطور مستوى الفريق تحت إشراف أ.م.د. محمد أحمد عبدالعزيز رئيس قسم هندسة السيارات ومؤسس الفريق.

وأوضح أ. د عمر الحسيني عميد الكلية: إنه إيمانًا بدور الكلية في دعم الابتكار وسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل قررت الكلية زيادة دعمها لطلابها المبتكرين وتسخير جهود كثيرة من أساتذة ومشرفين بإمكانيات على أعلى المستويات كي نساعد الطلاب أن يبتكروا ويصبحوا من أحسن الخريجين في مصر.

وأضاف أن إدارة الجامعة برئاسة أ. د محمود المتيني وقطاع التعليم والطلاب برئاسة أ. د عبدالفتاح سعود قد قاموا بتقديم كافة أنواع الدعم، فقامت الجامعة بشراء العناصر المطلوبة للسيارات.

يذكر أن فريق سباقات هندسة عين شمس هو منظمة طلابية هدفها الأساسي هو إحياء صناعة السيارات في مصر، واستطاع الفريق أن يشارك في العديد من المسابقات في السنوات السابقة، وتحقيق إنجازات كبيرة مثل مسابقة Formula Student 2018 بإنجلترا، ومسابقة Shell Eco Marathon بماليزيا، ومسابقة الغواصات الـROV المحلية والإقليمية، ومسابقة الغواصات ذاتية القيادة AUV.