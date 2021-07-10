السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«دموع و ملامح حزن'».. طالبات الثانوية العامة يعبرون عن صعوبة الامتحان بأسوان (فيديو)

طالبات الثانوية
طالبات الثانوية العامة بأسوان

شهدت مدرسة أسوان الثانوية بنات وسط مدينة أسوان، مساء اليوم السبت، حالة من الحزن والبكاء لطالبات الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية، في أحضان أمهاتهن وزميلاتهن، بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية، حيث انهار العديد منهن إثر صعوبة العديد من الجزئيات.

طالبات الثانوية العامة بأسوان

وعبرت العديد من الطالبات بمدرسة أسوان الثانوية بنات، عن الصعوبة البالغة التي واجهونها خلال تأديتهن لامتحان اللغة العربية، حيث أن وصل عدد أسئلة الامتحان 60 سؤال، ووقت الإجابة على هذه الأسئلة كان قليل جدًا، نظرًا لأن هناك بعض الجزئيات المتشابهة التي يصعب عليهم التفرقة بينهم.

طالبات الثانوية العامة بأسوان

وأضافت الطالبات لـ'' الدستور'' أن بالرغم من تواجد كتاب اللغة العربية معهم ونظام الامتحان '' أوبن بوك''، إلا أن جميع القطع داخل الامتحان تحتاج إلى الفهم حتى يستطيعوا الإجابة عليها، وأن الامتحان جاء عكس توقعاتهم للغاية، لأنهم كانوا ينتظروا أسئلة ابسط من ذلك، ولكن أسئلة النحو فقط هي التي جاءت من داخل الكتاب.

بينما عبر أولياء أمور الطالبات عن صدمتهم الشديدة في أولى أيام الامتحانات قائلين '' ولادنا اتصدموا من أول يوم والامتحان صعب''، حيث أنهم كانوا يتوقعوا أن أول يوم للامتحان يكون ابسط عليهم وتأتي الجزئيات الصعبة خلال الامتحانات المقبلة.

 

طالبات الثانوية العامة بأسوان

جدير بالذكر وسط حالة مليئة من القلق والتوتر، شهدت مدرسة أسوان الثانوية بنات، مساء اليوم السبت، على انتظار أولياء الأمور لبناتهم بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية في يومهم الأول، حيث أنهم حرصوا على الاختباء من اشعة الشمس الحارة أسفل الأشجار الموجودة  بالقرب من المدرسة.

طالبات الثانوية العامة بأسوان

وشهدت مدرسة أسوان الثانوية بنات تكثيف أمنى مشدد لتأمين الطالبات خلال تأديتهن امتحانات الثانوية العامة، وتوفير مناخ هادئ في البيئة المحيطة، والسيطرة الأمنية على حركة المرور في الشوارع.

طالبات الثانوية العامة بأسوان

كما وفر مرفق إسعاف أسوان، سيارة للإسعاف أمام مدرسة أسوان الثانوية بنات وسط مدينة أسوان، للتدخل في حالة الطوارئ والأزمات، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

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