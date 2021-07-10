رسائل طلاب الثانوية لوزير التعليم بعد امتحان العربي

تحدث عدد من طلاب الثانوية العامة عن مطالبهم في امتحانات الثانوية العامة المقبلة، حيث قال أحمد كمال طالب بالصف الثالث الثانوي إن الوقت لم يكفي للمراجعة، والطلاب يحتاجون إلى وقت إضافى في الامتحانات المقبلة.

وأضافت جميلة محمد، طالبة، لـ«الدستور» أن الامتحان بالفعل كان في مستوى الطالب المتوسط لكن نحتاج أن تكون الأسئلة في الامتحانات المقبلة أكثر مباشرة ووضوح.

وأكد معتز محمد، طالب بالصف الثالث الثانوي، أن الاجراءات الاحترازية طُبقت بعناية وتمنى أن تستمر على هذا المستوى.