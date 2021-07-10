«صناع الخير»: الكشف الطبي على عيون 380 مواطن بمركز الخارجة

نجحت مؤسسة “صناع الخير” للتنمية، والبنك الأهلي المصري الراعي الاستراتيجي، من توقيع الكشف على عيون 380 من أهالي قرية ناصر الثورة مركز الخارجة، ضمن جهود تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بـ"صناع الخير"، أن توقيع الكشف على عيون أهالي ناصر الثورة بمركز الخارجة تم في إطار قافلة طبية متخصصة ضمن فعاليات مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار عبدالجليل إلى أن القافلة نجحت وعلى مدار ساعات عملها في صرف قطرات علاجية لعدد 270 مواطن، وتشخيص احتياج 180 مواطن لنظارات طبية، و98 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسوف يتم عمل النظارات استعدادا لتسلميها في أسبوعين، وكذلك سوف تنطلق خطوات الإعداد لإجراء عمليات جراحات العيون ليتم التنفذ قريبا.

وتابع عبدالجليل أن تنظيم قافلة الكشف على عيون أهالي قرية ناصر الثورة بالوادي الجديد يأتي استمرارا للتعاون المثمر بين صناع الخير والبنك الأهلي المصري الراعي الاستراتيجيي في تنظيم القوافل الطبية المتخصصة في مجال محاربة العمى والوصول بها إلى كل أرجاء مصر.

يذكر ان صناع الخير كانت قد نفذت وما زالت مستمرة في تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الخيرية غير التقليدية بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن نجاحها وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الكبرى في تنظيم سلسلة من قوافل الكشف على أمراض العيون وعدد من التخصصات الطبية الأخرى، بجانب توزيع كميات كبيرة من المساعدات الموسمية وتقديم الدعم المالي للأسر الأكثر تضررا من آثار انتشار فيروس كورونا.