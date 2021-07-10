السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 5 .26 مليون جنيه ..

تأهيل وتبطين ترعتي القصاصين الجديدة وأيمن المناجاة بمركز الحسينية

تأهيل وتبطين ترعتي
تأهيل وتبطين ترعتي القصاصين

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء و نسب تنفيذ أعمال تأهيل و تبطين ترعتي القصاصين الجديدة وأيمن المناجاة بمركز الحسينية، مؤكدًا أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على إلزام الشركات المنفذة للمشروعات بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بأطوال 100 كم بتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كم وبتكلفة مالية 570 مليون جنيه لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة القصاصين الجديدة بطول 4.8 كم وبتكلفة 14 مليون و500 ألف جنيه لخدمة زمام 4000  فدان حيث بلغت نسبة التنفيذ 85 % وكذلك تنفيذ أعمال تأهيل ترعة أيمن المناجاة بطول 4 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه لخدمة زمام 3600 فدان حيث بلغت نسبة التنفيذ 15% وجاري مضاعفة الأعمال لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10 سم.

محافظة الشرقية مشروعات المزارعين خدمات خطة تطوير

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