دورة تدريبية لخدام ومخدومي كنيسة الراعي الصالح بالسويس

نظم مكتب التعليم المسيحي الايبارشي بالإسماعيلية، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية، دورة تدريبية لخدام ومخدومي التربية الدينية، بكنيسة الراعي الصالح بالسويس، وذلك للتدرب على جهاز المسابقات في الكتاب المقدس في إنجيل القديس مرقس.

بدء اليوم بالصلاة مع الأب أندراوس فوزي، ثم عرض عام لفكرة المسابقة، وأعمال مكتب التعليم المسيحي الايبارشي خلال الفترة القادمة، أعقبه عرض من خدام المكتب: الأستاذ أسامة مجدي، والأستاذة إيمان، والمهندس رامز الأب اندراوس، حول كيفية التدريب النظري للخدام مع المخدومين".

وتضمن اليوم أيضًا التدريب العملي للخدام، والمخدومين من الصف الرابع الابتدائي، وحتى المرحلة الثانوية. واختتم اليوم بالصلاة، وبعض التوصيات.

وعلى صعيد آخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أقيم حفل تسليم وسام السعفات الأكاديمية، برتبة فارس لميرفت برسوم، وكيل مدرسة جيرار، بقرار من وزارة التربية والتعليم الفرنسية، وذلك بالقنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية برئاسة السيدة جانينا هيريرا، قنصل فرنسا العام بالإسكندرية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والأب إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والسيدة لورا أبو حيدر، ملحق التعاون التربوي في المعهد الفرنسي، والسيدة كريستين جورجو، ملحق تعاون اللغة الفرنسية في المعهد الفرنسي، والأب الفونس مرزوق، الأمين الفرعي للمدارس الكاثوليكية، كما حضر الحفل أيضًا مجموعة من مديري المدارس الكاثوليكية، ومجموعة من الأصدقاء، وأفراد من العائلة.

الجدير بالذكر أن منح ميرفت برسوم هذا الوسام، يُعتبر بمثابة تتويج لمشوارها الطويل رفيع التميز في خدمة التربية والتعليم والفرنكفونية، بالإضافة إلى مجهوداتها المشرفة وعملها العظيم بإدارة مدرسة جيرار، تلك المؤسسة التعليمية العظيمة بالإسكندرية.