السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط أحد المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام بشبرا الخيمة بالقليوبية

متهم
متهم

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن القليوبية أنه تم ضبط أحد المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد فى منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وكشفت المصادر أنه جارى تحديد باقى المتهمين وضبطهم بعد نشر فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد فى منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وتبين قيام المتهمين بسرقة صندوق تبرعات للأيتام من مسجد بشارع 8 بمنطقة أرض عبدالكريم ناصر ببهتيم بشبرا الخيمة وتم ضبط أحد المتهمين وجاري ضبط الباقى. 

وفى سياق متصل، تمكنت أجهزة الأمن فى مدينة العبور من إطلاق سراح طفلة قام 3 أشخاص باختطافها وطلب فدية من والدها لعلمهم بثراءه وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة  وأحيل المتهمين للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية  إخطارًا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلون سيارة باختطاف نجلته "  7 سنوات " أثناء  تواجدها أمام مسكنهما ،وورود إتصال هاتفى للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها.

وتم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية وإدارة البحث الجنائى بالمديرية وتوصلت التحريات إلى  أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظرا لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمان الآخران مخططه الإجرامي نظير الحصول على مبلغ مالي يتم اقتسامه فيما بينهم.

 وتم بإرشده ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فـى المساومة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

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وائل لطفي

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