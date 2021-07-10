«محدش هيجيب النهائية».. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن امتحان «العربي»؟

مابين "الصعب والرخم والوحش"، تباينت آراء طلاب الشعبة العلمية للثانوية العام بمدرسة فاطمة الزهراء التابعة لإدارة حدائق القبة حول امتحان اللغة العربية، وذلك فور خروج الطلاب بعد انتهاء الوقت بخمس دقائق.

وقال عمر محمود لـ"الدستور"، إن النحو جاء ثقيل وغير متوقع، وكانوا في حاجة لوقت إضافي.

"الامتحان كله من بره المنهج"، كلمات جاءت على لسان الطالب عاصم محمد، بمدرسة ليدرز لغات، وأكد أن أغلب أسئلة الامتحان خارج المنهج الذي درسوه لعام كامل.

وتابع: "الامتحان كان وحش جدا وتقيل علينا كنا متخيلين انه هيجي أسهل من كده شوية، كما أن الأسئلة جاءت صعبة وتحتاج لتركيز كبير، محدش هيجيب الدرجة النهائية في الامتحان ده".

بينما سيطر الصراخ والبكاء على محيط مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات التابعة لمنطقة حدائق القبة، وحاول أهالي الطالبات مواساة الطالبات.

وعبرت الطالبات عن صدمتهن من امتحان اللغة العربية الذي وصفوه بالصعب و الثقيل، وقالت مارينا، إن الامتحان جاء من خارج المنهج والأسئلة غير مباشرة.

وتابعت، أن النحو شكل عائقا بالنسبة لهن داخل اللجان، إضافة إلى أسئلة الادب التي تمثلت في 5 أسئلة تحتاج للكثير من التركيز.

في سياق آخر، انتظر طلاب الشعبة الأدبية ذويهم من طلاب العلمي، ممن أدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، لاطمئنان عليهم ومؤازرتهم.

ومن ناحية أخرى، رغب طلاب الأدبي معرفة مستوى الامتحان وأبرز النقاط فيه، تمهيدًا لآدائهم امتحان نفس المادة غدًا.

وأكد طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالجيزة، أن وقت الامتحان غير كاف للمراجعة، مشيرين إلى أنهم نجحوا في التعامل مع نظام الامتحانات البابل شيت، بينما تباينت ردود فعل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية حول مستوى امتحان اللغة العربية نفسه بعيدا عن النحو، الذي انتهوا من أدائه منذ قليل.

وأكد الطلاب أن الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط "وحش"، بينما أوضح آخرون أن الامتحان جيد وبخاصة أسئلة النحو ولكن الوقت غير كافي للمراجعة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية"، قبل قليل، من أداء امتحان اللغة العربية للعام الدراسي 2020-2021، والذي انطلق في العاشرة صباح اليوم.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات، والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية، قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

من ناحية أخرى، وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول لمراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا لتوزيعها على اللجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.



