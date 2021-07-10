محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحى شرق أسيوط للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 98 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية

حيث تفقد مقار لجان مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين وطه حنفى الإعدادية بنين بحي شرق، كما تفقد مقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لابنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية

رافقه خلال الجولة محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد مقر لجنة مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين وطه حنفى الاعدادية بنين وتفقد الخدمات الأمنية بمحيط المدرستين والتقى رئيس كل لجنة واطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول وتسليمهم أكياس الجل المعقم وأغطية الأحذية ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف عن المعادن ومنع دخول اجهزة المحمول الى اللجان.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم والتقى وكيل الوزارة وكلا من محمد ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم وتابع سير العمل بجميع اللجان وانتظام أعمال الامتحانات بجميع اللجان دون أية عقبات واستمع إلى شرح لسير اعمال الامتحانات فى اليوم الاول بإجمالى عدد طلاب بلغ 25 ألف و394 طالب وطالبة بالشعبتين العلمى والأدبي موزعين على 98 لجنة عامة بجميع مراكز المحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تنظيم دخول الطلاب الى اللجان ومتابعة تباعد الطلاب بالتنسيق مع أفراد الشرطة المتواجدين فى محيط اللجنة والتأكيد على تحقيق التباعد الاجتماعى للطلاب داخل اللجنة حتى دخولهم الامتحان ومتابعة الطلاب اثناء التعقيم ببوابة التعقيم واستلام الكمامة الطبية وكيس جل التعقيم ومتابعة نظافة اللجنة واجراءات التعقيم الوقائية بصفة يومية بالإضافة إلى تواجد أفراد الأطقم الطبية باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتنسيق مع غرفة عمليات المديرية والمحافظة لرصد أية شكاوى أو بلاغات والتعامل الفورى معها فضلا عن تجهيز إستراحات لرؤساء اللجان وتشمل 3 استراحات بمدينة أسيوط و2 استراحة بكل إدارة تعليمية إحداهما سيدات والأخرى رجال فضلًا عن التعقيم المستمر لمركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة فضلًا عن تجهيز مقار تقدير الدرجات وتجهيزهم وتعقيمهم.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة فضلاً عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة ،مؤكدا على انتظام سير العمل بجميع اللجان للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية ومتابعة غرف "الراك" الخاصة بالشبكة داخل المدارس؛ مشيرًا إلى أنه تم تجربة هذه البنية التكنولوجية خلال الامتحانات التجريبية والتي جرى عقدها في 25 أبريل الماضي وتجربة الشبكة الداخلية والشرائح والشبكة الرئيسية بالاضافة الى فحص الشبكة عن طريق لجان جرى تشكيلها على مستوى القطاعات تتكون من عضو من لجنة الإدارة ومسئول التطوير بكل إدارة تعليمية ومسئولي الـ "IT" بكل مدرسة للتأكد من جاهزية الشبكة.