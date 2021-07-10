رسوبه وإحالة لجنته للتحقيق.. القصة الكاملة للطالب «مسرب عربي الثانوية» بالغربية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن القصة الكاملة لطالب الغربية الذي تم القبض عليه اليوم فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بعد تصويره ورقة امتحان اللغة العربية وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إنه تم ضبط الطالب من خلال التتبع الحديث الذي تستخدمه وزارة التربية والتعليم فى ضبط الغشاشين، مشيرة إلى أنه تم إحالة اللجنة كاملة للتحقيق وسوف ينالون عقوبات قانون الغش.

وحول مصير الطالب، قالت المصادر: "سوف يطبق عليه قانون الغش حيث يعاقب كل من طبع أو نشر أو روج في أي سيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بهدف الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، ويعاقب أيضا كل من طبع أو نشر وساعد على الغش في الامتحان بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، ويحرم الطالب من الامتحان في حالة الغش أو الشروع فيه أو قيامه بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه أو الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في كل المواد".

وتابعت: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف كل من حاز في لجان الامتحانات أثناء انعقاد الامتحان دون مقتض أيا من أجهزة المحمولة أو غيرها وأجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أيا كان نوعها بهدف الغش في الامتحان، ويتم إلغاء الامتحان ويصبح الطالب راسبا في جميع المواد، حال القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات بالقول أو الفعل على أحد القائمين على أداء الامتحانات أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء انعقاد الامتحانات".

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، حقيقة صور امتحان اللغة العربية المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يؤدية طلاب الثانوية العامة حاليا داخل اللجان.

وقال شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة نجحت في ضبط الطالب الذي قام بتصوير الورقة الامتحانية، وهو من محافظة الغربية.

وأضاف وزير التعليم: "لا قلق لأن هذا نموذج من عشرات النماذج المختلفة".

كان قد تداول امتحان مادة اللغة العربية عبر تطبيق التليجرام، ويزعم البعض أنه امتحان اللغة العربية الذي يؤديه حاليا طلاب الشعبة العلمية داخل اللجان الامتحانية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات، والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية، قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

من ناحية أخرى، وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول لمراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.