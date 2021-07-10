السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنفذ 90 زيارة ميدانية لأسواق المواشي

حملات بيطرية
حملات بيطرية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على منافذ بيع الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن أطباء الترصد الوبائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية قاموا خلال الفترة من 6/15 حتى 7/1 بتنفيذ حوالى 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالأسواق قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الهيئة البيطرية تعمل على التأكد من عدم وجود أعراض لأى أمراض وبائية للحيوانات المتداولة وجارى عمليات الترصد من قبل الأطباء على مستوى المحافظات، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الاضاحي وطمأنة المواطنين قبل شرائها.

الزراعة تنفذ ميرا زيارة ميدانية لأسواق المواشي والقرى والمنازل للاطمئنان على الحيوانات قبل عيد

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