السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح شادر خراف بمناسبة عيد الأضحى في الأقصر

شادر خراف
شادر خراف

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تم افتتاح شادر خراف العيد بمحافظة الأقصر بسعر 65 جنيهًا للكيلو قائم بشارع رمسيس بجوار هايبر المصرية الجديد.

وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك متضمنة العديد من الإجراءات لتوفير السلع الضرورية والأساسية لاهالى المحافظة، موضحاً انه جاري التجهيز لصرف حصص ثلاثة ايام مقدما للمخابز البلدية طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل مخابز وقيام المطاحن بصرف كميات الدقيق طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى رصيد استراتيجي بكل مخبز بما يعادل حصة يومين لضمان توافر الخبز البلدي المدعم.

وزارة التموين عيد الأضحى الأقصر أساس مدعم بطاقات التموين تعب البطاقات التموينية اسطوانات البوتاجاز وكيل وزارة التموين توفير السلع وكيل وزارة التموين بالاقصر اقبال المواطنين عيد الأضحى المبارك العامة للبترول وكيل وزارة للمواطنين لضمان الهيئة المصرية العامة الهيئة المصرية

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