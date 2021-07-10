السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الزهراء لايق.. قارئة القرآن أمام الرئيس السيسى

الزهراء لايق
الزهراء لايق

ظهرت الزهراء لايق في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، لتكون أول امرأة مصرية قارئة للقرآن في احتفالية رسمية.

وقالت الزهراء، في تصريحات لـ«الدستور»: كنت في قمة سعادتي وأنا أقرأ القرآن الكريم في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: أؤدي حاليًا امتحانات الثانوية الأزهرية، ولم أتردد لحظة واحدة في قبول هذه المنحة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لي.

واستطردت: أضحيت صاحبة أول تمثيل للمرأة بتلاوة القرآن في احتفالية رسمية، وأدرك أهمية دور المرأة في المجتمع.

وواصلت: أردت أن أظهر بالصورة المشرفة بما يليق بمكانة المرأة المصرية في بلد العلم والعلماء والأزهر، وشيخي ومحفظي الشيخ أحمد طلال جلس معي عدة مرات لاختيار الآيات التي أتلوها في الافتتاح.

وحول أسباب اختيار تلك الآيات من سورة البقرة قالت: وقع الاختيار على الآيات التي تبيّن سماحة الدين الإسلامي.

وكشفت عن أنها بفضل الله تعالى حفظت القرآن الكريم ترتيلًا وتجويدًا في كُتّاب القرية لدى الشيخ أحمد طلال، وبدأت حفظ كتاب الله في سن مبكرة وعمري لم يتعد 4 سنوات، بعد وفاة والدي بعام واحد، وسرعان ما أتمت حفظه كاملًا في سن العاشرة.

وحصدت الزهراء عدة جوائز، منها: المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن، والمركز الأول على مستوى كفر الشيخ في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدى 6 سنوات متتالية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله في مسابقة وزارة الشباب، والمركز الأول محليًا فى الصوت الماسى للقرآن الكريم، المركز الأول في مسابقة "الطلائع أون لاين" التي نظمتها وزارة الشباب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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