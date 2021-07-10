السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حزن واستياء من امتحان اللغة العربية بالإسكندرية: طويل وصعب (فيديو)

صورة خلال امتحانات
صورة خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم

شهدت لجنة مدرسة طه حسين الثانوية بنات بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، بكاء وحزن من غالبية الطالبات، مع وصفهن الامتحان بالطويل، والذي يحتاج وقتا في التفكير أكثر من 3 ساعات المخصصة للامتحان.

وسادت حالة من الحزن والانهيار بين الطالبات، لصعوبة امتحان اللغة العربية، فيما علقت بعض الطالبات أن الامتحان جاء بين السهولة والصعوبة ولكن طول الامتحان كان هو العائق.

وأوضحت الطالبات، أن الامتحان يستلزم تفكيرا طويلا بسبب طول الأسئلة وتشابه الاختيارات، في حين أن الامتحان لا يتشابه مع الامتحانات التجريبية والأسئلة حرة.

وأدي 26099 من الشعبة العلمية بالإسكندرية، امتحان اللغة العربية لبيوم، حيث من المقرر أن يؤدي  20382 طالبا من الشعبة الأدبية غدا امتحان اللغة العربية بأجمالي 46481 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني، وقامت مديرية تعليم الإسكندرية.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز  توزيع الأسئلة  في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

صورة خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم

صورة خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم
صورة خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم
صورة خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم
صورة خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم
امتحانات الثانوية العامة اللواء محمد الشريف ارتداء الكمامات الثانوي امتحان اللغة العربية الالتزام التام مديرية الشئون الصحية الاختيارات الشئون الصحية عملية الامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل أروع من أى عام مضى

الأرصاد: غدًا طقس حار والرطوبة ترفع الحرارة 4 درجات

مصادر بـ«التعليم» تنفي صور مراقبة امتحانات الثانوية بالكاميرات: هدفها بث الرعب

بعد جلسة مجلس الأمن.. دعم دولى وعربى لموقف مصر فى أزمة سد النهضة

كبير معلمي اللغة العربية: امتحان الثانوية متوازن وفي مستوى الطالب المتوسط

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو