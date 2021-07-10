حزن واستياء من امتحان اللغة العربية بالإسكندرية: طويل وصعب (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة طه حسين الثانوية بنات بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، بكاء وحزن من غالبية الطالبات، مع وصفهن الامتحان بالطويل، والذي يحتاج وقتا في التفكير أكثر من 3 ساعات المخصصة للامتحان.

وسادت حالة من الحزن والانهيار بين الطالبات، لصعوبة امتحان اللغة العربية، فيما علقت بعض الطالبات أن الامتحان جاء بين السهولة والصعوبة ولكن طول الامتحان كان هو العائق.

وأوضحت الطالبات، أن الامتحان يستلزم تفكيرا طويلا بسبب طول الأسئلة وتشابه الاختيارات، في حين أن الامتحان لا يتشابه مع الامتحانات التجريبية والأسئلة حرة.

وأدي 26099 من الشعبة العلمية بالإسكندرية، امتحان اللغة العربية لبيوم، حيث من المقرر أن يؤدي 20382 طالبا من الشعبة الأدبية غدا امتحان اللغة العربية بأجمالي 46481 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني، وقامت مديرية تعليم الإسكندرية.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

صورة خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم

صورة خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم