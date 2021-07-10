ضبط 7 مخالفات تموينية في حملة بمطروح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمرسى مطروح حملة تمونيية مفاجئة، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك على بعض المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية، وأسفرت عن ضبط 7 مخالفات تموينية، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

ياتي ذلك في ظل استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، من توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، بتخفيضات من 20 إلى 25%، وزيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام العيد.