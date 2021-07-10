السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 7 مخالفات تموينية في حملة بمطروح

مباحث التموين
مباحث التموين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمرسى مطروح حملة تمونيية مفاجئة، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك على بعض المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية، وأسفرت عن ضبط 7 مخالفات تموينية، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

ياتي ذلك في ظل استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، من توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، بتخفيضات من 20 إلى 25%، وزيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام العيد.

وزارة التموين محافظة مطروح محافظ مطروح النائب العام متابعة التجارة الداخلية الإجراءات القانونية اسطوانات البوتاجاز مخالفات تموينية المجمعات الاستهلاكية المتحدث باسم تشكيل غرفة عمليات عيد الأضحى المبارك متابعة سير العمل استعدادات الوزارة العامة للبترول

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