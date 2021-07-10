السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الغربية في مصر تحتفل بذكرى الشهداء الموارنة الثلاث على مدار اليوم

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

تحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

 الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول السبت الرابع عشر من زمن السنة، و عيد الطوابويّين الإخوة المسابكيّين الشهداء

 وقالت الكنيسة إنه أثناء حركة 1860 في لبنان وسوريا استشهد من المسيحيين ومن بينهم الآباء الفرنسيسكان والاخوة المسابكيين في دمشق. 

أما الأخوة المسابكيون فهم ثلاثة من آلاف الموارنة الذين استشهدوا في سبيل المسيح عُرفوا بسيرتهم المسيحية الطيبة.

 كان عمر الاخوة الثلاثة فرنسيس وعبد المعطي ورافائيل فوق الستين، وكان فرنسيس وعبد المعطي متزوِّجين ولهم أولاد كثر، أما رافائيل فكان أعزب. تاجر فرنسيس بالحرير وعُرِفَ بسيرتِه المسيحية إذ لم يكن يذهب الى عمله كل صباح قبل أن يمرّ في الكنيسة.

 أما عبد المعطي فكان قد ترك التجارة ليُعلم في مدرسة الفرنسيسكان حيث كان رافائيل يساعد الأخ المكلف بالسكر ستيا، في ليلة العاشر من تموز احتموا في الكنيسة جميعهم فدخل عليهم الهائجون وطلبوا اليهم أن يغيروا دينهم فرفضوا بلسان فرنسيس قائلين:"إننا لا نخاف ممن يقتل الجسد... وان الإكليل مُعَد لنا في السماء وليس لنا الا نفس واحدة ولن نفقدها، نحن مسيحيون ونريد أن نوت مسيحيين". فقتلوا في الكنيسة أمام المذبح.

 ولا تزال أعضاؤهم محفوظة في كنيسة الموارنة في دمشق. طوبهم البابا بيوس الحادي عشر في 10 تشرين الأول سنة 1926.

 

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بحلول اليوم السادس عشر من شهر أبيب و تذكار القدّيس يوحنّا الراهب من روما صاحب الإنجيل الذهبيّ.

 

الكنيسة الكلدانية

من جانبها، تحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول السبت السابع من صوم الرسل.

 

كنيسة الروم الملكيين

ويرأس الأنبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول السبت السابع بعد العنصرة، وتذكار القدّيسين الشهداء الخمسة والأربعين الذين استشهدوا في نيكوبوليس في أرمينيا، وهم استشهدوا في عهد الإمبراطور ليكينيوس حول سنة 319. وكانوا من كبار رجالات البلد.

 

الكنيسة المارونية

وتحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول عيد الشهداء المسباكيّون الموارنة.

الكنيسة اللاتينية الكنيسة القبطية الكاثوليكية الكنيسة الكلدانية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المارونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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