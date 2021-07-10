السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ذكرى رحيل «كبير العدلية».. سامي العدل تنبأ بعدم عودة «الهضبة» للتمثيل

سامي العدل
سامي العدل

تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل الفنان الكبير سامي العدل أحد أهم الفنانين والمنتجين في مصر خلال السنوات الماضية والذي يعد كبير عائلة "العدل" الفنية، والذي رحل وترك الكثير من الأعمال الفنية بها بصماته ذات الطابع الفني المميز.

الفنان الراحل كان دائم الحديث في الأمور العامة، وكان جريئا ولا يخاف من أن يقول رأيه في مناسبات مختلفة، سواء في الفن، أو السياسة، أو الرياضة عن ناديه المفضل الزمالك.

وقبل وفاة الفنان الراحل سامي العدل أطلق تصريحا إعلاميا كان مدويا للغاية، حيث قال في لقاء تليفزيوني قديم مع الإعلامية وفاء الكيلاني، سألته عن رأيه في عودة عمرو دياب للتمثيل، حيث كان يتردد في ذلك التوقيت أقاويل عن قيامه بعمل سينمائي، ورد عليها قائلًا: "شوفي عمرو دياب ماضي معايا فيلم من سنة 1998 ومعملوش، ومش هيعمل ولحد ما ربنا يفتكرنا مش هيمثل". 

وتابع الفنان الراحل في تصريحاته "أنا كمنتج أعرف جيدًا أن عمرو دياب لو نزل بفيلم حتى إن كان مستواه ضعيفًا سيحقق إيرادات كبيرة وإقبالا غير مسبوق، لكنه مش هيرجع، ومش هيمثل، ولو هيرجع يمثل أنا بعرض عليه 50 مليون جنيه لو هيعمل فيلم، و100 مليون جنيه لو مسلسل.. عمرو دياب ذكي جدًا وعارف هو الأول فين، ومبيحبش يكون التالت أو الرابع، وعارف أنه في منطقته الأول بدون منافس، ولو نزل أي مجال آخر عارف إن هيكون في منافسة مع ناس تانية وهو مبيحبش الحكاية دي".

وخلال الفترة الماضية أعلنت منصة نتفلكس العالمية تعاقدها على عمل درامي مع الهضبة عمرو دياب، وذلك في أول عودة له للتمثيل بعد غياب 27 عامًا، ولم تعلن المنصة أي تفاصيل عن الأأمر، بعد ومع مرور ما يقرب من عام لم تتحقق أي خطوة حتى الآن في المشروع المعلن عنه بالرغم من أن المنصة سابقة الذكر خطواتها محسوبة تماما.

وكان الفنان الراحل سامي العدل ترك أثرا حزينا على عائلة العدل بعد رحيله، وعلى المستوى الفني ترك ما يقرب من 210 عملا فنيا مميزا آخرهم مسلسل "بين السرايات" عام 2015 وهو العام الذي رحل فيه.

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