السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يكرم السائق الأمين لرد 350 ألف جنيه لصاحبها

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد والمحمودية والرحمانية، الحاج محمد محمد عبد العزيز مدين السائق الأمين ابن قرية برج رشيد بمركز رشيد  محافظة البحيرة؛ نظرًا لرد مبلغ كبير من المال "350 ألف جنيه" عثر عليها في التاكسي المملوك له، ونسيها من قبل إحدى الركاب فى سيارته.

وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن السائق الأمين ضرب مثال ولا أروع فى الأمانة، حيث حرص على رد المبلغ لأصحابه ورفض ان يتقاضى منهم أى مقابل، مطالبًا المواطنين اتخاذ هذا السائق قدوة يقتتدي به في هذه المواقف، خاصة وأنه بالرغم من الظروف الراهنة الذي يمر بها إلا أنه لم يأخذ أي مبالغ من هذه الأموال.

كما وجه النائب هشام الجاهل الشكر لنقابة النقل البري في حضور الحاج عادل صابر عيسى امين صندوق النقابة العامة لعمال  النقل البري على مستوي الجمهورية، حيث قامت نقابة النقل البري بتكريم السائق الأمين فى مقر النقابة بمدينة رشيد، والذي حضره بعض قيادات حزب مستقبل وطن مركز رشيد.

وكان قد أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء مركز بحث فكري للمرأة داخل منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أنها خطوة جيدًا واستكمالًا لحقوق المرأة في المجتمع المصري، كما أنها تُساعد على النهوض بأحوال المرأة في العالم الإسلامي.

وأوضح الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه لايمكن لأحد أن ينكر الدور التي تقوم به منظمة التعاون الإسلامى في تعزيز دور المرأة خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس حكم البلاد وهو يحرص على تدعيم المرأة في شتي المجالات ليأتي الدور الأن على تمكينها أقتصاديًا، من أجل تحقيق قيم المساواة بين الجنسين.

مستقبل وطن مجلس النواب حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب محافظة البحيرة المجتمع المصري الرحمانية المساواة بين الجنسين شتى المجالات النائب هشام الجاهل

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