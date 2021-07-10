السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: الحكومة ماضية فى رفع قيود كورونا رغم القلق من موجة رابعة

كورونا
كورونا

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده ماضية في خطة تخفيف قيود كورونا والتي تكتمل في 22 يوليو الجاري بإنهاء الإلزام بارتداء الكمامات في كل أماكن التسوق وعودة المناسبات العامة.


وقال كورتس - في تصريح اليوم السبت - "إذا حدثت موجة رابعة من الوباء سوف تعدل الحكومة عن خطة تخفيف القيود مرة أخرى في البلاد".. مشيرًا إلى أن الإقبال على التطعيم بشكل عاجل هو الحل الأمثل لمنع تجدد القيود إذا انتشر المتغير الجديد"دلتا".


ودعا كورتس مواطني بلاده إلى أخذ التطعيم المتوفر ضد كورونا.. موضحًا أن اللقاح الأمريكي "جونسون آند جونسون" سوف يتم طرحه بعد غدٍ الإثنين وسط تسهيلات إجرائية واسعة.


من جانبه.. حذر وزير الصحة فولفجانج موكشتاين من أن متغير "دلتا " من فيروس كورونا هو الأكثر شيوعًا في البلاد حاليًا.. لافتًا إلى أن الوزارة سوف تعمل بكل جهد لمنع تكرار وضع الأزمة الذي حدث في الخريف الماضي.


وفي السياق، سجلت وزارة الصحة النمساوية 133 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 651 ألفًا و453 حالة، تعافى منها 638 ألفًا  و814 حالة.. بينما توفى 10 آلاف و 723 حالة.


وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 105 حالات منهم 43 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تم توزيع 8 ملايين و523 ألفًا و713 جرعة من لقاحات كورونا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا فرنسا النمسا اللقاح كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل أروع من أى عام مضى

مصادر بـ«التعليم» تنفي صور مراقبة امتحانات الثانوية بالكاميرات: هدفها بث الرعب

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

«الهجرة»: وصول جثامين المواطنين الأربعة ضحايا حرائق قبرص إلى القاهرة اليوم

وزير التعليم: ضبط طالب سرب امتحان اللغة العربية للثانوية فى الغربية (خاص)

وزير التعليم عن تسريب امتحانات الثانوية: «مفيش طالب هيتظلم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو