الطيران المدني: تلقينا إخطارات من شركات السياحة لتسيير رحلات لشرم الشيخ والغردقة

شفت مصادر مسئولة بالجهات المختصة بسلطة الطيران المدني، عن تلقي السلطة خلال الفترة الماضية العديد من الإخطارات والطلبات من جانب شركات السياحية المصرية والأجنبية لتسيير رحلات سياحية بين مطار الغردقة وشرم الشيخ والمطارات الروسية، عقب موافقة الجانب الروسي خلال الأيام الماضية على استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع زيادة الإقبال على الرحلات الجوية السياحية الروسية من جانب الوفود الروسية، عقب التشغيل الفعلي للرحلات إلى المدن المصرية، والمتوقع لها بداية الشهر المقبل، في ظل استعدادات مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين على استقبال الرحلات الروسية حاليا، في إطار التجهيزات والإمكانات الضخمة والهائلة التي يتمتبع بها المطارين.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الطيران المدني قامت خلال الفترات الماضية بدور كبير لإقناع الجانب الروسي بكفاءة وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ فضلا عن تطبيق جميع المعايير الصحية والوقائية بهما، وهو ما أشادت به جميع الوفود الأمنية الروسية التي تفقدت المطارين خلال الشهور الماضية.

وأوضحت المصادر، أن حصول المطارات المصرية خلال الفترة الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي مختلف الجنسيات، وزيادة الرحلات الجوية الدولية المنتظمة وغير المنتظمة "الشارتر" إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وتابعت المصادر أن مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين سيشهدان كثافة ركابية وجوية هائلة من مختلف الجنسيات مع بداية الشهر المقبل، وذلك مع قرب حلول الفصل الشتوي والذي يشهد زيادة في معدلات التشغيل، حيث تواصل الشركة المصرية للمطارات بتطبيق وتشديد الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين واطقم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل استمرار الأزمة الصحة الصعبة بكافة دول العالم.