26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت الصين 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 19 إصابة وافدة و7 إصابات محلية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6785 حالة بينها 6368 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و417 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي فيها.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ اليوم السبت، أنه وفق التقرير اليومي للجنة الصحة الوطنية الصينية فإنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وأعلنت اللجنة، إعطاء أكثر من 1.36 مليار جرعة من لقاحات كورونا فى جميع أنحاء الصين حتى أمس .

وفي سياق متصل، قال قوه شيوجون نائب المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية إن الصين تبرعت لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية بـ 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمركزات المستخدمة في تصنيع اللقاحات، وهو ما يمثل سدس الإنتاج العالمي الحالي للقاحات.

وأضاف شيوجون، لوكالة أنباء شينخوا، أن بكين تدعم بنشاط الدول النامية الأخرى في إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا لتوسيع قدرة اللقاح العالمية، موضحا أن الصين استوعبت دائمًا الاحتياجات المحلية والأجنبية للقاحات المضادة لكوفيد-19، وتعارض قومية اللقاحات.

وأشار إلى أنه بمساعدة الحكومة الصينية، نفذت شركات اللقاحات الصينية إنتاجًا مشتركًا للقاحات في دول من بينها الإمارات وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل وباكستان والمكسيك، بإنتاج تجاوز 200 مليون جرعة.

وأكد أن الصين ستواصل في المستقبل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون في مجال اللقاحات وزيادة تحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية لتقديم مساهمة أكبر في مكافحة الوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.