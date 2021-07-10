الكشف على عيون 596 من أهالى الغرق بالفيوم

نظمت مؤسستي صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية وضمن جهود تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" فى تنظيم قافلة طبية موسعة متخصصة فى مجال أمراض العيون بقرية الغرق مركز إطسا بالفيوم.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن القافلة تم تنظيمها ضمن فعاليات مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعى ومتابعة السيد الدكتور أحد الأنصارى محافظ الفيوم.

وأشار عبدالفتاح الى أن القافلة نجحت وعلى مدار ساعات عملها فى توقيع الكشف على عيون 596 من الأهالي وتم صرف قطرات علاجية لعدد 430 وتشخيص إحتياج 205 مواطن لنظارات طبية و118 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة وأنه سوف يتم عمل النظارات إستعداداً لتسلميها فى خلال اسبوعين من الأن وكذلك سوف تنطلق خطوات الأعداد لإجراء عمليات جراحات العيون ليتم التنفذ قريباً وأن كل خدمات القافلة تقدمها بالمجان تماماً.

من جانبها أكدت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة "عينك فى عنينا" أن تنظيم قافلة الكشف على عيون أهالي قرية الغرق بالفيوم يأتى بعد نجاح المبادرة فى العمل بشكل متوازى فى إتجاهين يصبان فى صالح خدمة مرضى العيون غير القادرين فى أنحاء الجمهورية أولهما الإستمرار فى تنظيم القوافل الطبية المتخصصة فى مجال محاربة العمى بالإستعانة بأفضل الخبرات الطبية العاملة فى هذا المجال وضمن منظومة تقديم خدمات غير تقليدية للاهالى وبالمجان تماماً فى توقيع الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية.

وبالتوازى مع ذلك رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية والعامة والمستشفيات العامة المتخصصة فى مجال أمراض العيون وذلك بمدها بأفضل أجهزة التشخيص وإجراء العمليات. يذكر أن محافظة الفيوم كانت قد شهدت إنطلاق أولي قوافل مبادرة "عنيك فى عنينا" على مستوى الجمهورية قبل سنوات من الأن ومنذ إنطلاق القافلة الاولى وحتى الأن نجحت المبادرة فى تنظيم العشرات من القوافل داخل قرى الفيوم المختلفة ووقعت الكشف على عيون الالاف من الاهالى وصرفت علاج دوائى وسلمت نظارت طبية بالمجان تماماً وأجرت عمليات جراحات عيون مختلفة لغير القادرين ممن تم تشخيص إحتياجها لهذه الخدمات أثناء القوافل.