تفاصيل تعليق محامين البحيرة العمل بمحكمة كفر الدوار بسبب أزمة مع النيابة

أكد مجلس نقابة المحامين بشمال البحيرة، تعليق العمل بمحكمتي مركز وبندر كفر الدوار اليوم السبت، بسبب الأزمة الأخيرة بين المحامين وأعضاء النيابة العامة.

وأكد مجلس النقابة الفرعية، مخاطبة المستشار المحام العام الأول لنيابات الإسكندرية لندب أحد قضاة التحقيق لمباشرة تحقيق الواقعة، وأن المجلس في حاله انعقاد دائم وبصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية في حاله عدم التوصل الي حل وفقا للقانون.

وطالب مجلس نقابة البحيرة، محامي كفر الدوار بضرورة تنفيذ قرارات مجلس النقابه وفي حالة مخالفه ذلك سوف يحال المخالف للتحقيق.

وقد تم تحديد موعد مع المستشار المحامى العام لنيابات شمال البحيره وكان على رأس الحضور نبيل عبد السلام وكيل النقابه العامه و عمرو الخشاب عضو نقابه جنوب القاهره ومجلس نقابه شمال البحيره وكبار محامى كفر الدوار، إلا أن اللقاء لم يسفر عن شيء واستمرت الأزمة.

وتجمع في مقر نقابة المحامين بمحكمة كفر الدوار أعداد من المحامين، يتقدمهم نقيبهم وأعضاء مجلس نقابتهم، بسبب إهانة أحد أعضاء النيابة العامة بمركز كفر الدوار لأحد المحامين والتلفظ ضده بألفاظ لا تليق أن تصدر من عضو نيابة في حق محامي أثناء وبسبب تأديته عمله "حسب المحامين"، ووصل الأمر إلى طرد المحامي من غرفة التحقيق، وتم تقديم بلاغ إلى رئيس النيابة ثم إلى المستشار المحامي العام دون نتيجة حتى الآن.

فيما تعقد نقابة المحامين، غدا الأحد الموافق 11 يوليو 2021، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر.

وتعقد الجلسة لنقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح.

يشار إلى أن الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحًا.

فيما أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فوز الأستاذ أحمد حسين العيادي بمقعد نقيب محامي قنا.