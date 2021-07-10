السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد التسريب.. مطالبات برلمانية باستدعاء القائمين على امتحانات الثانوية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

انتقدت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، بعد ساعة ونصف من انعقاد الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة تلك الواقعة بالفشل الذريع لوزارة التربية والتعليم.

وقالت سلامة، في بيان اليوم، إنها فوجئت بإرسال الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، على الواتس آب الخاص بها، مؤكدة أن لجنة التعليم ستستدعي القائمين على منظومة الامتحانات للتعرف منهم على أسباب تسريب امتحان اللغة العربية.

ووجهت النائبة عددًا من التساؤلات لوزارة التربية والتعليم، قائلة: أين وعود الوزارة بأن الامتحانات مؤمنة جيدا؟ وأين المليارات التي تم انفاقها علي تأمين الامتحانات؟ وأين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش؟ وتابعت: ما حدث من تسريب للامتحان هو إهدار للمال العام.

وأضافت أن تسريب الامتحانات يقضي علي تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيا علي نفسية الطلاب ، مؤكدة أن أولياء الأمر أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب تسريب الامتحانات ، مطالبة وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن أسباب تداول الامتحان .

كان أحد جروبات الغش الإلكتروني نشر  على "تليجرام" صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية فى محافظة الغربية، بحسب ما أكدته عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد تداول صفحات الغش على بعض الجروبات صورا من أسئلة امتحان اللغة العربية وإجاباتها، وزعموا أنها صورة الامتحان الحقيقى فى مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية.

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