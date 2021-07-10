السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أولياء أمور طلاب الثانوية ينتظرون خروج أبنائهم من الامتحانات تحت أشعة الشمس

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

وسط حالة مليئة من القلق والتوتر، شهدت  مدرسة أسوان الثانوية بنات، مساء اليوم السبت، على انتظار أولياء الأمور لبناتهم بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية، حيث أنهم حرصوا على الاختباء من أشعة الشمس الحارة أسفل الأشجار المتواجدة بالقرب من المدرسة.

وشهدت مدرسة أسوان الثانوية بنات تكثيف أمني مشدد  لتأمين الطالبات خلال تأديتهن امتحانات الثانوية العامة، وتوفير مناخ هادئ في البيئة المحيطة، والسيطرة الأمنية على حركة المرور في الشوارع.

كما وفر مرفق أسعاف أسوان، سيارة للاسعاف أمام مدرسة أسوان الثانوية بنات وسط مدينة أسوان، للتدخل في حالة الطوارئ والأزمات، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمه للحفاظ على سلامتهم.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة مدير الأمن اللواء عصام عثمان، وبحضور مسئولي التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية للوقوف على كافة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بإنجاح سير الامتحانات على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان،  أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته المشددة لتوفير أتوبيسات وسيارات لنقل الطلاب بمدارس إدارة إدفو، والمقرر أداء الامتحان بها نظراً لبعد المسافة بين مقر إقامتهم والمدارس التي تم تحديدها بمعرفة لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط، مع فتح خزان أسوان بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الامتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق.

كما وجه المحافظ مسئولي المحليات برفع كافة المخلفات والقمامة في حالة تواجدها بجوار اللجان بواقع 30 لجنة لتهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة بإجمالي 6812 طالب وطالبة ليؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة.

مدرسة أسوان الثانوية بنات التعليم الثانوية كورونا المناخ

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