السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ الجيزة يوجه بتوفير الهدوء اللازم لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهند عبد الحليم، نائبه لشئون البيئة وتنمية المجتمع، بحضور مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجنة مدرسة الأورمان شيراتون الثانوية التابعة لإدارة الدقى التعليمية، والتى تضم 885 طالبا وطالبة مقسمين على 64 لجنةن قبل التوجه إلى مدرسة قومية العجوزة والتابعة لإدارة العجوزة التعليمية وتضمن 126 طالبا وطالبة في 9 لجان، ثم مدرسة السعيدية الثانوية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتضم 2109 طلاب في 150 لجنة، للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفر المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات على أكمل وجه.

وحرص راشد على الاطمئنان من الطلاب عن مستوى الامتحان، حيث أدى اليوم طلاب الصف الثالث الثانوى للشعبة العلمية الامتحان في مادة اللغة العربية، مشدداً على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان ليتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان في جو مناسب.

وأكد الجيار أن إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 73923 طالبا وطالبة مقسمين على 165 لجنة أساسية مع تجهيز 69 استراحة للمراقبين على أعلى مستوى.

وشدد على أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة، لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات والعمل على حلها فوراُ، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فور وقوعها لاإلاغ غرف عمليات الوزارة والمحافظة.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز  توزيع الأسئلة  في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

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وائل لطفي

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