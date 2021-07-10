السبت 10 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

مفيش طالب اتظلم ولا علاقة للتابلت بالغش.. أبرز 6 تصريحات لوزير التعليم اليوم

طارق شوقي
طارق شوقي

حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرد على كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة، في يوم الأول الأول اليوم، والذي بدأه الطلاب بآداء امتحان اللغة العربية.

وبين وزير التعليم، عبر بيانات رسمية وردود على استفسارات أولياء الأمور وتصريحات إعلامية، تفاصيل الامتحانات ومراقبة اللجان، أيضا علق على تسريب الامتحان وكشف عن تفاصيل ضبط طالب سرب أسئلة اللغة العربية في الغربية.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.

-مفيش طالب اتظلم، والتحقيق مع طالب سرب الامتحان بالغربية وأعضاء لجنته

- القبض علي طالب صور ورقة الامتحان في لجنة بالعربية

- عندما يكون هناك أكثر من 31 ألف فصل امتحاني بهم مئات الآلاف من الطلاب ويحدث غش من طالب "واحد"  لا يعني وجود مشكلة.

- تطبيق أقسى عقوبات قانون الغش الجديد.

-الغش ظاهرة عمرها سنوات طويلة ونبذل كل الجهد لمحاربتها.

- لا علاقة للتابلت بالغش ويتم بالمحمول.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز  توزيع الأسئلة  في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

قانون اليوم ضبط تحقيق وزارة التعليم جديد محافظ الشعب السياسية مشكلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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