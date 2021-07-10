السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

توصية برلمانية بإنشاء خط ملاحى بين مدينة دهب والسعودية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعد تقريرًا متكاملًا حول زيارتها الميدانية التى استمرت لمدة 4 أيام لتفقد مشروعات الطرق والموانئ بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا ما رصدته اللجنة من طفرة حقيقة وإعجاز فى شبكة الطرق التى اختصرت المسافة من القاهرة إلى شرم فى 4 ساعات فضلًا عن تطوير الطرق الداخلية والمؤدية إلى ذهب ونويبع.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التطويرات التى شاهدتها اللجنة انعكاسا واضحًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية سيناء أولا بأول، فضلا على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية فى تلك المناطق لاسيما مشروعات الطرق، والتى تعد بمثابه شريان حياة وتدفع فى مسيرة التنمية المستهدفة فى شبه جزيرة سيناء والتى تلعب دورا كبيرًا فى مواجهة الإرهاب والقضاء على جذوره.

وأوضح عابد، أن اللجنة ستضع عدد من التوصيات الهامة فى ضوء تفقدها لمشروعات الطرق الجارى انشاؤها، وكذا المستهدفة، وفى مقدمتها زيادة المخصصات المالية لمحافظة جنوب سيناء لمحافظة جنوب سيناء بواقع 200 مليون جنيه، للإنفاق على توسيع وإعادة رصف تأهيل الطريق الساحلى من قرية الوادى حتى أول جامعه الملك سلمان بطول 8 كيلو.

وأشار علاء عابد، إلى أن أحد التوصيات الهامة التى ستضعها اللجنة فى تقريرها، يتمثل فى إنشاء خط ملاحى بين مدينة دهب المصرية، ومُكنة المملكة العربية السعودية لتيسير السياحة الخليجية لمدينة شرم الشيخ، حيث أن المدة الزمنية التى تستغرقها بين ذهب ومكنه نصف ساعة بدل توجه السائح الخليجى الراغب فى الوصول إلى شرم الشيخ، إلى العقبة أولا ثم إلى طابا ومنها إلى مدينة شرم الشيخ. 

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن المحافظ عرض المقترح على اللجنة خلال لقائها معه، وستقوم اللجنة بدراسة كافة تفاصيل وآليات التنفيذ. 

ونوة علاء عابد، إلى أن اللجنة ستطالب فى توصياتها بزيادة ميزانية ميناء شرم الشيخ السياحى للانتهاء من أعمال التطوير لاسيما ورشة وصيانة المراكب والسفن، مشيدا بتشغيل القزق الآلى بالميناء.

النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب محافظة جنوب سيناء خط ملاحى ينة دهب المصرية المملكة العربية السعودية مدينة شرم الشيخ

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