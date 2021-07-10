السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تهنئة قلبية لعائلة "هلول" بمناسبة زواج المستشار فاروق يوسف عزوز

لقطة من حفل الزفاف
لقطة من حفل الزفاف

احتفلت عائلة هلول بقرية الكداية، الكائنة بمركز أطفيح في محافظة الجيزة، بحفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز، حفيد الشيخ يوسف عزوز، ونجل اللواء يوسف عزوز، وابن أخ الكاتب الصحفي تامر فاروق، على بنت الحاج محمد حسانين، صاحبة الصون والعفاف وسليلة الحسب والنسب، شقيقة المستشار إسلام حسانين والأستاذ خالد حسانين.

مدير التحرير بموقع "الدستور" أحمد غنام يتقدم بخالص التهاني القلبية للكاتب الصحفي تامر فاروق، والعمدة سيد فاروق، والشيخ أشرف والأستاذ عاطف والأستاذ وائل أعمام العريس.

حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز
حفل زفاف المستشار فاروق يوسف عزوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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